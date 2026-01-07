Logo Tgcom24
era moglie di importante attivista

Usa, sparatoria a Minneapolis: coinvolti agenti federali, morta una donna

Era la moglie di un leader del movimento a difesa dei migranti. Avrebbe "usato la sua auto come un'arma" cercando di uccidere membri dell'ICE che stavano conducendo "un'azione mirata"

07 Gen 2026 - 19:58
