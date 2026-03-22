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Oltre un milione di followers

Usa, ecco Jessica Foster: la soldatessa che fa impazzire il mondo Maga, ma è creata con l'Ia

Il suo account è stato rimosso da Instagram per violazione delle norme della piattaforma, ma le immagini della soldatessa continuano a rimbalzare sul web

22 Mar 2026 - 08:30
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