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Poco più di una decina i morti

Ungheria, un autobus polacco si ribalta: le immagini dell'incidente

Le prime indagini indicano che l'autista potrebbe essersi addormentato alla guida. Secondo la polizia, a bordo del bus viaggiavano 57 persone e due conducenti

16 Ago 2026 - 10:51
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