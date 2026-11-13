Una petroliera si scontra con un battello nel porto di New Orleans
La Guardia Costiera degli Stati Uniti ha inoltre dichiarato che una porzione del fiume è chiusa a tutto il traffico mentre i soccorritori lavorano
Negli Usa, più precisamente a New Orleans, una petroliera si è scontrata con una nave da crociera fluviale con oltre 130 persone a bordo, causando danni e feriti. La polizia portuale, i vigili del fuoco e la polizia di New Orleans, la Guardia costiera statunitense e il personale medico di emergenza sono intervenuti sul posto.