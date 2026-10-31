Ucraina, gli abitanti di Oleshky evacuati riabbracciano i loro cari

Si è conclusa con l'arrivo al confine ucraino l'evacuazione dei residenti di Oleshky, città nella regione di Kherson, in Ucraina, occupata dalle forze russe. L'operazione umanitaria, resa possibile da una tregua temporanea, ha consentito agli abitanti di lasciare la località per evitare una catastrofe umanitaria. Lo ha confermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ringraziando gli Stati Uniti e in particolare la First Lady Melania Trump per la mediazione. Gli aerei con a bordo gli evacuati erano atterrati in mattinata all'aeroporto di Homel, in Bielorussia. Da lì i residenti hanno proseguito in autobus verso il confine ucraino. Secondo il ministero della Difesa russo, le persone che avevano scelto di raggiungere il territorio controllato da Kiev erano state trasferite nella città russa di Anapa e successivamente portate in aereo in Bielorussia.