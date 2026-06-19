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aereo presidenziale

Trump presenta nuovo Air Force One donato dal Qatar

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump al Joint Base Andrews ha mostrato il jet di lusso dipinto con i colori rosso, bianco e blu

19 Giu 2026 - 22:47
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L'aereo è pensato come soluzione temporanea tra i due Boeing 747-200 modificati ormai obsoleti, utilizzati come Air Force One dal 1990, e due nuovi velivoli che Boeing sta modificando e che non saranno pronti per circa altri due anni. Scompare la tradizionale livrea azzurro chiaro ideata da Jacqueline Kennedy e utilizzata sugli aerei presidenziali per decenni. Al suo posto compare una fusoliera blu navy e bianca, attraversata da strisce rosse. L'Air Force ha dichiarato che il nuovo aereo inizierà presto i "voli di collaudo operativi", che rappresentano una sorta di "esame finale" delle modifiche effettuate.

air force one