Trump presenta nuovo Air Force One donato dal Qatar

L'aereo è pensato come soluzione temporanea tra i due Boeing 747-200 modificati ormai obsoleti, utilizzati come Air Force One dal 1990, e due nuovi velivoli che Boeing sta modificando e che non saranno pronti per circa altri due anni. Scompare la tradizionale livrea azzurro chiaro ideata da Jacqueline Kennedy e utilizzata sugli aerei presidenziali per decenni. Al suo posto compare una fusoliera blu navy e bianca, attraversata da strisce rosse. L'Air Force ha dichiarato che il nuovo aereo inizierà presto i "voli di collaudo operativi", che rappresentano una sorta di "esame finale" delle modifiche effettuate.