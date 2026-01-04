Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
1 di 10
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

le immagini diffuse dalla Casa Bianca

Trump e Rubio assistono in diretta alle operazioni Usa in Venezuela: "Come un programma tv"

Il presidente e il segretario di Stato erano nella residenza del tycoon a Mar-a-Lago mentre avveniva la cattura di Nicolas Maduro

04 Gen 2026 - 09:57
10 foto
venezuela
caracas
nicolas maduro
donald trump