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tonalità più sobria

Donald Trump cambia look: dice addio alla chioma bionda e diventa castano

Il presidente americano ha deciso di variare il colore del suo ciuffo, che negli anni è diventato una delle caratteristiche più riconoscibili della sua immagine

06 Set 2026 - 17:15
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