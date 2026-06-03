Il tricolore italiano sul Burj Khalifa di Dubai: l'omaggio per gli 80 anni della Repubblica

Il grattacielo più alto del mondo, il Burj Khalifa a Dubai, si è illuminato con il tricolore italiano in occasione della Festa della Repubblica. Questo l'omaggio che gli Emirati Arabi Uniti hanno voluto fare al nostro Paese in occasione ricorrenza, arrivata quest'anno all'80esimo anniversario. La bandiera italiana rimarrà impressa sul grattacielo fino a giovedì 4 giugno. Non solo, nel paese arabo sono presenti anche diversi cartelloni nei quali è raffigurato un cuore che ingloba le bandiere dei due Paesi. La festa della Repubblica italiana è stata celebrata anche ad Abu Dhabi con una cerimonia all'Emirates Place, alla presenza dell'ambasciatore italiano Lorenzo Fanara e con ospite d'onore il ministro della Tolleranza e della Coesistenza degli Emirati Arabi Uniti, Nahyan Bin Mubarak Al Nahyan.