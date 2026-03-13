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lo stop fu per covid

Treno K27 da Pechino a Pyongyang, torna collegamento ferroviario dopo 6 anni

Nel 2020 i viaggi tra i due Paesi erano stati interrotti in seguito alla chiusura delle frontiere dovuta al coronavirus

13 Mar 2026 - 16:41
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