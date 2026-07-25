1 di 2
© Afp
© Afp
© Afp

© Afp

© Afp

Nella zona del parco Tiergarten

Terrore a Berlino: furgone sulla folla durante corteo Lgbt

Pochi minuti dopo l'incidente, gli organizzatori hanno annunciato sui social l'interruzione della manifestazione, invitando i partecipanti a lasciare l'area in modo ordinato.

25 Lug 2026 - 23:31
2 foto
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su