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La scossa è stata di magnitudo 5

Terremoto a Granada: le prima immagini di Armilla dopo il sisma

Il sisma, con ipocentro a 2 km di profondità, ha causato distacchi di cornicioni, danni a facciate e tetti di edifici

15 Ago 2026 - 10:56
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