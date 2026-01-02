Logo Tgcom24
la scossa in Messico

Terremoto di magnitudo 6.5 colpisce Città del Messico: popolazione in strada

Non sono stati segnalati danni gravi. Registrate anche interruzioni della fornitura di elettricità in diverse zone

02 Gen 2026 - 16:07
