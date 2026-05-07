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Terminato l'incontro tra papa Leone e Marco Rubio

Ora il colloquio con il segretario di Stato vaticano Pietro Parolin. Domani il faccia a faccia con Giorgia Meloni

07 Mag 2026 - 13:18
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