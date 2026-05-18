Teheran, coppie di sposi sfidano la guerra sfilando a bordo di mezzi militari rosa

A Teheran coppie di novelli sposi hanno sfilato per le vie principali della capitale iraniana con mezzi militari. Il matrimonio collettivo fa parte della campagna "Jan-Fada" (tradotto: Sacrificare la vita). Milioni di cittadini sarebbero pronti, secondo il regime degli ayatollah, ha perdere la propria vita pur di difendere la Patria dal nemico. A fine aprile 2026, Teheran aveva dato il via alla "pink-propaganda", chiamando le donne alle armi. In quell'occasione diversi missili e mezzi militari erano stati verniciati di rosa.