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a Engelberg

Svizzera, la sequenza della caduta della cabina dell'ovovia lungo il pendio

L'incidente a Engelberg sarebbe stato causato per il forte vento. La vittima era l'unica persona a bordo

18 Mar 2026 - 16:00
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