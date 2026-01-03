Logo Tgcom24
Speciale La strage di Crans-Montana
le foto da una vecchia pagina Facebook

Strage di Crans-Montana, le immagini della ristrutturazione del bar "Le Constellation"

Da una vecchia pagina Facebook del locale, rimasta attiva, si vedono gli interventi alle scale e ai rivestimenti

03 Gen 2026 - 14:50
14 foto

La tragedia di Crans-Montana ruota intorno alle polemiche sui sistemi di sicurezza del locale andato a fuoco nella notte di Capodanno. Dubbi sulle uscite di sicurezza e sui materiali ignifughi dei rivestimenti degli spazi sotterranei adibiti a discoteca. Dalle foto della ristrutturazione pubblicate su una vecchia pagina Facebook de Le Constellation si vedono le fasi della ristrutturazione con le scale rimpicciolite e i pannelli fonoassorbenti usati.

