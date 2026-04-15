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A Onikisubat

Turchia, sparatoria in una scuola: almeno 4 vittime | Foto

A sparare sarebbe stato uno studente, poi ucciso dalla polizia 

15 Apr 2026 - 14:25
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