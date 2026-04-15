Sparatoria in un liceo turco, ferite 16 persone

Sparatoria in un liceo turco nella giornata di martedì 14 aprile. Alcuni studenti sono stati presi in ostaggio dall'attentatore che ha aperto il fuoco in una scuola superiore a Siverek, località in provincia di Sanliurfa, nei pressi del confine con la Siria, nel sud est anatolico. Durante la sparatoria sedici persone, soprattutto studenti, sono rimasti feriti. Secondo il governatore provinciale, l'attentatore, che sarebbe un ex studente della scuola, si è tolto la vita.