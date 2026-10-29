Strage di Toledo, i soccorsi in azione durante la notte dopo l'incidente mortale tra i treni

© Afp
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Sono proseguite per tutta la notte le operazioni di soccorso nel disastro ferroviario avvenuto ieri in Spagna, nel quale almeno 68 persone hanno perso la vita e decine sono rimaste ferite. Illuminate da potenti riflettori, le squadre hanno lavorato per tagliare le carrozze metalliche alla ricerca delle vittime e dei dispersi, mentre molte delle persone decedute nell'incidente devono ancora essere identificate. Tra i dispersi risultano al momento anche tre donne italiane.
Secondo il ministero dell'Interno spagnolo, centinaia di operatori sono stati inviati sul luogo del disastro per le operazioni di soccorso e recupero, che hanno previsto anche l'utilizzo di droni ed elicotteri per individuare le vittime e rimuovere le macerie. Il sindacato dei macchinisti Semaf ha avviato uno sciopero di 24 ore a partire dalla mezzanotte, chiedendo miglioramenti strutturali alla sicurezza e il rispetto di impegni precedentemente assunti.