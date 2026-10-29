Strage di Toledo, i soccorsi in azione durante la notte dopo l'incidente mortale tra i treni

Sono proseguite per tutta la notte le operazioni di soccorso nel disastro ferroviario avvenuto ieri in Spagna, nel quale almeno 68 persone hanno perso la vita e decine sono rimaste ferite. Illuminate da potenti riflettori, le squadre hanno lavorato per tagliare le carrozze metalliche alla ricerca delle vittime e dei dispersi, mentre molte delle persone decedute nell'incidente devono ancora essere identificate. Tra i dispersi risultano al momento anche tre donne italiane.