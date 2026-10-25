Spagna, Re Felipe VI torna a casa dopo un intervento di cataratta

Re Felipe VI di Spagna si è sottoposto nella serata di sabato a un intervento di cataratta all'occhio sinistro. L'operazione chirurgica è stata effettuata a Oviedo. Lo riferiscono fonti della Casa Reale, scrive l'agenzia Efe. L'operazione ha avuto luogo intorno alle 21:30; si è trattato di un intervento di routine, conclusosi nel giro di mezz'ora, hanno precisato le stesse fonti. Felipe VI ha trascorso la notte presso l'Istituto Oftalmologico Fernández-Vega della cittadina ed è poi stato dimesso. L'intervento è avvenuto al termine di una visita di tre giorni nelle Asturie, compiuta dal re, dalla regina e dalle loro figlie in occasione della cerimonia di consegna dei Premi Principessa delle Asturie.