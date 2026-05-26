Seul, crolla un cavalcavia: tre morti e almeno tre feriti

A Seul un cavalcavia in fase di demolizione è parzialmente crollato provocando la morte di tre persone e il ferimento di almeno altre tre. Ne danno notizia le autorità citate da Yonhap. Parti della struttura di Seosomun e altri detriti di costruzione sono caduti a terra alle 14.32 ora locale. Due delle vittime sarebbero uomini tra i 50 e i 50 anni. La terza persona vittima è stata, invece, dichiarata morta in ospedale. I detriti del cavalcavia sono finiti anche su una linea ferroviaria vicina, spingendo la Korea Railroad Corp a sospendere le operazioni tra la stazione di Seul e quella di Sinchon. Il presidente sudcoreano Lee Jae-Myung ha ordinato un'indagine approfondita sulle cause dell'incidente e ha chiesto misure per evitare il ripetersi di episodi simili, ha riferito la portavoce presidenziale Kang Yu-jung. Lee ha inoltre disposto il massimo impegno nella gestione delle conseguenze dell'incidente e nell'assistenza ai feriti.