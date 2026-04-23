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A Kagerup, a 50 chilometri a nord da Copenaghen

Danimarca, scontro tra due treni: diversi feriti

"Abbiamo ricevuto l'allarme esattamente alle 6.30 del mattino", ha detto Tim Simonsen, portavoce dei servizi di emergenza

23 Apr 2026 - 08:52
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