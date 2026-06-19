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Scontro tra due treni a nord di Londra, in azione i soccorsi

Sul posto sono intervenute oltre trenta unità dei servizi di emergenza e anche l'eliambulanza per soccorrere diversi feriti, in quello che viene definito come un "grave incidente" dalle autorità

19 Giu 2026 - 20:53
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