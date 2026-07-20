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l’incontro a Buckingham Palace

Regno Unito, Burnham nominato primo ministro, Re Carlo III gli affida l'incarico

"Dobbiamo fare meglio di quanto è stato fatto negli ultimi anni e lo faremo", ha detto il neo primo ministro inglese, assicurando di avere "un piano" di lungo periodo, per migliorare il Paese nei prossimi dieci anni

20 Lug 2026 - 15:04
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Andy Burnham, leader del Partito Laburista, 56 anni, è stato ufficialmente nominato primo ministro del Regno Unito. "La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità: è questa la sfida che abbiamo davanti", ha detto nel suo primo discorso davanti a Downing Street.

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