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Almeno 12 morti

Raid russo su Kiev: le immagini della devastazione

Secondo le ricostruzioni sarebbe stato danneggiato anche un ospedale pediatrico

20 Ago 2026 - 08:52
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La Russia ha scagliato un nuovo, massiccio attacco contro l'Ucraina. Il raid ha colpito pesantemente: ci sono almeno 12 morti

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