Proposta di matrimonio in cima all'Empire State Building, coppia di scalatori urbani rischia l'espulsione

Ivan Kuznetsov e Angelina Nikolau, la coppia di origine russa cheaveva scalato l'Empire State Building promettendosi amore eterno a 400 metri di altezza, rischiano il carcere e l'espulsione dagli Stati Uniti se condannati per "reati gravi". Il caso è stato aggiornato al 28 gennaio 2027. A luglio Ivan e Angelina, vestiti di nero e con il volto coperto, si erano arrampicati sull'iconico grattacielo di New York per stendere uno striscione dedicato all'amore e alla pace: "Quando il potere dell'amore supera l'amore per il potere, il mondo conosce la pace". Dopo la scalata, entrambi erano stati arrestati dal New York City Police Department e accusati di furto con scasso, pericolo per l'incolumità pubblica, violazione di domicilio, danneggiamento, manomissione, disturbo della quiete pubblica, possesso di strumenti da scasso e delitti correlati.