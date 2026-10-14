Portacontainer urta una mina e affonda nello Stretto di Hormuz

Una nave portacontainer con a bordo oltre 2.500 container sarebbe affondata questa mattina nelle acque a sud dello Stretto di Hormuz dopo aver urtato una mina navale e aver preso fuoco: è quanto riferisce la Marina del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (Irgc) all'agenzia iraniana Mehr. La Marina pasdaran ha dichiarato che la nave portacontainer ha urtato una mina navale nello Stretto di Hormuz, ha preso fuoco ed è affondata nelle acque a sud dello stretto. Secondo l'ufficio stampa della Marina, la nave aveva tentato di attraversare una rotta non autorizzata e ad alto rischio attraverso lo stretto quando ha urtato la mina e ha preso fuoco in seguito all'esplosione. La nave è affondata nelle acque meridionali dello Stretto di Hormuz a causa dell'incendio. La Marina dell'Irgc ha messo in guardia le imbarcazioni e i pescatori locali dal rischio di collisione con i container galleggianti sulla superficie dell'acqua durante la navigazione nella zona.