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Primato mondiale

Perù, la più grande statua dedicata a un Papa prende forma

A lavorare al progetto è una squadra di dodici persone coordinata dagli scultori Deyvi Wong e Rafael Gutiérrez, entrambi formati alla Scuola Nazionale Superiore di Belle Arti del Perù

13 Ott 2026 - 18:15
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