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Anche vari italiani fra le vittime

Perù, 13 morti nel crollo di un aereo turistico: le immagini dell'incidente

Il velivolo è caduto intorno alle 13 ora locale. Le autorità hanno confermato che non ci sono sopravvissuti a causa della violenza dell'impatto

02 Ago 2026 - 08:29
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