Parigi, incendio nel lussuoso Hotel Bristol: è a pochi passi dall'Eliseo

Mercoledì, poco dopo le 11, un incendio si è sviluppato all'Hotel Bristol di Parigi, un 5 stelle fra i più prestigiosi della capitale francese, che si trova a pochi metri dall'Eliseo. Il rogo sarebbe partito dalle cucine, al piano interrato. La direzione dell'albergo conferma che 400 persone sono state evacuate e tre sarebbero rimaste leggermente ferite. Una soltanto è stata affidata alle cure dei medici accorsi con le ambulanze.