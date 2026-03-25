Parigi, incendio nel lussuoso Hotel Bristol: è a pochi passi dall'Eliseo

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La direzione dell'albergo conferma che 400 persone sono state evacuate e tre sarebbero rimaste leggermente ferite. Una soltanto è stata affidata alle cure dei medici accorsi con le ambulanze
Mercoledì, poco dopo le 11, un incendio si è sviluppato all'Hotel Bristol di Parigi, un 5 stelle fra i più prestigiosi della capitale francese, che si trova a pochi metri dall'Eliseo. Il rogo sarebbe partito dalle cucine, al piano interrato. La direzione dell'albergo conferma che 400 persone sono state evacuate e tre sarebbero rimaste leggermente ferite. Una soltanto è stata affidata alle cure dei medici accorsi con le ambulanze.
"Tutti i dipendenti e i clienti sono stati evacuati secondo le procedure - garantiscono al Bristol - tutto è sotto controllo". Situato nell'elegante rue du Faubourg Saint-Honoré, sul marciapiedi di fronte all'Eliseo, a pochi metri dalla presidenza della Repubblica e da place Beauvau, sede del ministero dell'Interno, il Bristol è uno degli hotel più frequentati dalle star dello spettacolo di passaggio a Parigi.