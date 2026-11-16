Curioso incidente per papa Leone XIV durante l'ultima tappa del suo viaggio apostolico in Perù. Mentre il Pontefice stava per percorrere in papamobile la spianata di Las Palmas, prima della messa, un fedele, come capita spesso, ha lanciato verso di lui un rosario. Il piccolo oggetto ha però colpito in pieno Papa Prevost, raggiunto direttamente all'occhio. Il Santo Padre si è immediatamente toccato il viso in una smorfia di dolore, suscitando la preoccupazione dei presenti: un colpo che però non ha provocato gravi conseguenze. Anzi, il Papa non ha nemmeno interrotto il suo percorso, celebrando serenamente la santa messa. Pochi giorni fa, peraltro, si era verificato un episodio simile: una ragazza aveva lanciato il suo rosario verso il Papa, che però lo aveva afferrato al volo prima di benedirlo e restituirglielo.