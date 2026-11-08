Asado uruguaiano per Papa Leone: il fuoriprogramma della visita in Sudamerica

Un momento conviviale e fuori da ogni protocollo, con un fumante taglio di carne appena tolto dalla brace e Papa Leone sorridente. Sono le immagini comparse sui social in concomitanza con la prima tappa del viaggio apostolico del pontefice in Uruguay, che ritrae Prevost alle prese con un tradizionale asado insieme a un fedele locale. A pubblicare lo scatto su Instagram è stato don Fernando Pereira Chaparro, parroco della chiesa di Santa Teresita del Niño Jesús a Minas, accompagnando l’immagine con un post celebrativo dedicato all'amico Antonio e alla sua gioia per aver cucinato per il Papa.