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150mila i presenti

Papa Leone a Lourdes, gli scatti della giornata

La messa alle 11 con circa settemila malati, poi l'incontro privato in serata con sette vittime di abusi

27 Set 2026 - 10:52
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