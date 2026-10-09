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Molti edifici gravemente danneggiati

Panama, le prime immagini dei danni provocati dal sisma | Foto

La gente si è riversata in strada, folla davanti agli ingressi degli ospedali 

09 Ott 2026 - 22:04
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