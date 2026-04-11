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Islamabad, città blindata per i negoziati tra Iran e Stati Uniti

Le delegazioni sono arrivate nella capitale. I colloqui dovrebbero iniziare nel pomeriggio

11 Apr 2026 - 11:36
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