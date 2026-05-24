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A QUETTA

Pakistan, attentato su un treno militare: almeno 24 morti

Un attentatore suicida ha fatto esplodere un esplosivo da 35kg vicino a un binario ferroviario, oltre ai morti si contano almeno 70 feriti 

24 Mag 2026 - 16:37
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