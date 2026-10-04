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Contro la malnutrizione cronica

Orti e pozzi per l'acqua in Tanzania: l'impegno di Terraperta

L'impegno della fondazione attiva nel Paese africano dove circa un bambino su tre sotto i cinque anni soffre di malnutrizione cronica

04 Ott 2026 - 13:53
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