Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
1 di 3
© X/Fbi
© X/Fbi
© X/Fbi

© X/Fbi

© X/Fbi

attacco alla Utah Valley University

Omicidio Kirk, Fbi diffonde le foto del presunto killer

Due foto pubblicate su X mostrano un giovane con occhiali da sole neri, un cappellino da baseball, una camicia nera a maniche lunghe e jeans

11 Set 2025 - 18:23
3 foto
fbi

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri