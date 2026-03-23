New York, scontro aereo-veicolo: chiuso l'aeroporto LaGuardia

© Afp
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Diversi voli sono stati dirottati o sono tornati alla città di partenza in seguito alla chiusura dello scalo
Un aereo CRJ-900 della compagnia Air Canada Express si è scontrato contro un veicolo durante l'atterraggio all'aeroporto LaGuardia di New York. L'impatto è avvenuto a 39 chilometri orari. L'autorità statunitense per l'aviazione civile ha disposto la sospensione dei voli. Gli aerei diretti verso lo scalo sono stati dirottati o hanno fatto ritorno al punto di partenza.