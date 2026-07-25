Il Monte Olimpo potrebbe diventare finalmente patrimonio Unesco

Se ci sono il "kalpak" (tipico copricapo kirgizo) e la palma da dattero allora deve esserci anche il Monte Olimpo. Deve averlo pensato più di qualcuno dalle parti di Atene scorrendo l'ormai infinita lista dei patrimoni dell'umanità riconosciuti dall'Unesco. D'altra parte quella che Omero identificava come "la sede degli dei" rappresenta un luogo mitico ammantato da secoli di storia, come ha ricordato al Guardian anche Evangelos Geroliolios, primo uomo più di quarant'anni fa a procedere alla scalata della vetta: "Si percepisce un incredibile senso del luogo, fuso di mito, bellezza e peso della storia: tutti elementi che desideriamo condividere e che speriamo vengano riconosciuti a livello internazionale".