Mondiali 2026, la famiglia reale spagnola in campo con i giocatori dopo la vittoria

Mentre il presidente dell'Argentina, Javier Milei, è restato in patria per scaramanzia a guardare la finale dei Mondiali di calcio 2026, i reali di Spagna sono volati nel New Jersey per godersi la partita dal vivo. Re Felipe VI, la regina Letizia, la principessa delle Asturie Leonor e l'infanta Sofia hanno assistito al gioco dagli spalti del MetLife Stadium. Il loro vicino? Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. E il goal di Ferran Torres al 106esimo minuto ha sicuramente fatto passare in secondo piano le tensioni dei giorni scorsi con il tycoon che aveva bollato il Paese vincitore dei Mondiali come "una causa persa". La famiglia reale spagnola dopo una partita e una vittoria al cardiopalma è scesa in campo a festeggiare insieme alle Furie Rosse.