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© X |  Credit: X/LuisCardenasMx
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fenomeno social o vero giustiziere?

Messico, il Batman che lega i ladri ai pali colpisce ancora

Cinque presunti ladri di moto trovati immobilizzati ai pali e messi alla berlina sui social

29 Giu 2026 - 09:41
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