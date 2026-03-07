1 di 3
© Afp

LA GUERRA IN IRAN

Media Iran: preso di mira un deposito di petrolio a sud di Teheran

Secondo il quotidiano semi-ufficiale Mehr News, la struttura si trova nei pressi della raffineria di petrolio di Teheran

07 Mar 2026 - 21:32
iran
stati uniti