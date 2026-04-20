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Anche due donne colpite

Massacro in Louisiana, uomo apre il fuoco dopo una lite in casa: uccide i 7 figli e un altro bambino

Dopo la sparatoria il killer avrebbe rubato un auto per far perdere le sue tracce, ma una raggiunto dalla polizia è stato ucciso

20 Apr 2026 - 08:26
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