Marilyn Monroe, in California 1037 sosia per celebrare i 100 anni dalla sua nascita

Il raduno si è svolto attorno alla celebre statua 'Forever Marilyn', la gigantesca scultura, alta quasi otto metri, che rappresenta l'attrice in una delle scene più famose della storia del cinema, quella tratta da 'Quando la moglie è in vacanza' ('The Seven Year Itch', 1955), quando si posiziona sopra la grata della metropolitana di New York per godersi la brezza che ne fuoriesce e il vestito le si solleva lasciandole scoperte le gambe fino ad altezze scabrose per l'epoca. I partecipanti dovevano registrarsi in anticipo all'evento, pagare una quota di circa 70 euro, per poi ritirare un kit di travestiment' che consisteva nel celebre vestito bianco con scollo all'americana e gonna plissettata, una parrucca platino e un calice da Martini. Una squadra di parrucchieri e truccatori completava il look con una passata di rossetto e un bel neo posizionato sopra il labbro. Tutti erano muniti di una fascetta da polso con un QR code che è servito per il conteggio finale: 1037. Durante gli anni Cinquanta, la Monroe frequentò spesso Palm Springs, che al tempo rappresentava uno dei rifugi preferiti delle star hollywoodiane.