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sull'isola del Borneo

Malesia, mille case distrutte da incendio: 9mila sfollati

Al momento non si segnalano vittime del rogo che ha inghiottito un villaggio costiero nel distretto di Sabah

19 Apr 2026 - 14:47
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