Madrid, scoppia la bufera sul caso della governatrice Diaz Ayuso e l'attico da 6,3 milioni

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L'attico destinato a Isabel Diaz Ayuso si trova nel cuore della capitale è urbanisticamente a uso residenziale esclusivo e non può essere utilizzato come ufficio
È diventato un caso politico e giudiziario l'acquisto da parte della comunità di Madrid di un attico di lusso da 6,3 milioni di euro destinato - secondo il governo regionale guidato da Isabel Diaz Ayuso (Partito Popolare) - a fare da ufficio temporaneo della governatrice, durante i lavori nella sede della Real Casa de Correos.
L'attico che si trova nel cuore della capitale è tuttavia destinato urbanisticamente a uso residenziale esclusivo e non può essere utilizzato come ufficio. La polemica è esplosa dopo che El Pais ha rivelato che la società pubblica Planifica Madrid aveva acquistato un attico di lusso di 485 metri quadrati, con una terrazza di 200 metri quadri, attraverso un'agenzia immobiliare specializzata in immobili di prestigio. Per lo scandalo che ne è derivato - data la crisi di alloggi nella capitale - la comunità di Madrid ha deciso di mettere l'attico in vendita, insieme ad altri immobili pubblici, sostenendo che i proventi saranno destinati alla ricostruzione degli incendi che hanno colpito la regione.
Ma la decisione non ha sedato le polemiche. La vicenda è approdata in tribunale: un giudice istruttore di Madrid ha aperto un'inchiesta sulla base di un esposto del partito "Iusticia Europa", mentre la Procura ha trasmesso altre quattro denunce presentate da tre cittadini e dal Partito socialista. Ayuso - che ha fatto della lotta alla presunta corruzione del governo di Pedro Sanchez il suo principale cavallo di battaglia politica - ha cercato di chiudere la vicenda con una battuta: "Està en venta, chao pescao" (in vendita, arrivederci). Ma non ha convinto il leader dei popolari, Alberto Nunez Feijoo, secondo cui la governatrice "dovrebbe spiegare perché è stato acquistato un immobile a esclusivo uso residenziale".