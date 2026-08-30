Madrid, scoppia la bufera sul caso della governatrice Diaz Ayuso e l'attico da 6,3 milioni

Ma la decisione non ha sedato le polemiche. La vicenda è approdata in tribunale: un giudice istruttore di Madrid ha aperto un'inchiesta sulla base di un esposto del partito "Iusticia Europa", mentre la Procura ha trasmesso altre quattro denunce presentate da tre cittadini e dal Partito socialista. Ayuso - che ha fatto della lotta alla presunta corruzione del governo di Pedro Sanchez il suo principale cavallo di battaglia politica - ha cercato di chiudere la vicenda con una battuta: "Està en venta, chao pescao" (in vendita, arrivederci). Ma non ha convinto il leader dei popolari, Alberto Nunez Feijoo, secondo cui la governatrice "dovrebbe spiegare perché è stato acquistato un immobile a esclusivo uso residenziale".