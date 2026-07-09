La linea di abbigliamento lanciata dal governo di Spagna per i 50 anni della democrazia

© Instagram | I capi di abbigliamento per celebrare i 50 anni della democrazia
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I capi non sono in vendita, ma ne è stato prodotto un numero limitato di esemplari. La campagna cerca di parlare ai giovani anche attraverso le influencer
"Quando ti vesti, prendi posizione". È lo slogan della campagna di comunicazione 'Dmocracia' lanciata dal governo per celebrare 50 anni di democrazia.