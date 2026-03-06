1 di 12
© Afp
© Afp
© Afp

© Afp

© Afp

libano

Beirut, le macerie dopo una notte di bombardamenti

Le forze israeliane hanno lanciato 26 raid prendendo di mira le infrastrutture terroristiche di Hezbollah

06 Mar 2026 - 10:31
12 foto
libano
bombardamenti